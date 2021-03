J.E. Sunde + Augusta Le Metronum, 10 novembre 2021-10 novembre 2021, Toulouse.

**Cher public,** **Dans le respect des directives gouvernementales, le concert du 3 février 2021 est reporté au 10 novembre 2021. Tous les billets restent valables pour cette date de report.** **Merci pour votre compréhension.** **–** REPORTÉ – J.E. Sunde ——————– _[Folk]_ Originaire du Wisconsin, le chanteur et guitariste [J.E. Sunde](https://fr-fr.facebook.com/J.E.Sundemusic/) vit à Minneapolis. Il écrit, avec une approche décalée, des chansons dans la tradition des songwriters américains sous influence de Leonard Cohen et Crosby, Stills, Nash & Young. Après de nombreuses années à créer une musique magnifiquement insolite avec The Daredevil Christopher Wright, Jonathan Edward Sunde s’est plongé à nouveau dans un projet solo qui embrasse toutes ses influences, de Paul Simon-y folk-pop à Jonathan Richman en passant par Nina Simone. [[https://www.youtube.com/watch?v=KrQtqfcpNUQ](https://www.youtube.com/watch?v=KrQtqfcpNUQ)](https://www.youtube.com/watch?v=KrQtqfcpNUQ) AUGUSTA ——- _[Folk anglaise]_ En première partie découvrez [Augusta](https://www.facebook.com/pg/Augusta-Music-2411248638904699), armée d’une simple guitare acoustique et de sa voix, Augusta produit un son folk doux et minimaliste auquel il est difficile de résister. Quelque part entre les First Aid Kit et Joni Mitchell, cette talentueuse musicienne vous embarquera dans un univers réconfortant et intimiste. [https://www.youtube.com/watch?v=EzPY_Ne0erw&feature=youtu.be](https://www.youtube.com/watch?v=EzPY_Ne0erw&feature=youtu.be) — **Billetterie :** [[https://metronum.festik.net/je-sunde-augusta/1](https://metronum.festik.net/je-sunde-augusta/1)](https://metronum.festik.net/je-sunde-augusta/1) **8 / 12€** (Gratuit pour les moins de 12 ans) _Concert assis, en grande salle._ _Nous sommes ravi·e·s de vous accueillir au Metronum et avons pour cela adapté nos conditions d’accueil en respectant les consignes d’hygiène et de sécurité en vigueur._

Le Metronum Metronum, 2 Rond-Point Madame de Mondonville, 31200 Toulouse Toulouse Toulouse Nord



