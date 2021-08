J.E.S.T Le Couvent, 1 septembre 2021, Marseille.

J.E.S.T

Le Couvent, le mercredi 1 septembre à 14:00

L’AMI (Aide aux musiques innovatrices) vous propoe 3 jours gratuits de découvertes musicales et sonores au coeur de la belle de mai : créations inédites, performances, concerts et ateliers jeune public. Programme : Ateliers 14h-16h | Le parler de la Belle de mai | Atelier jeune & grand public 14h-17h | La bricool | Atelier jeune public | Une proposition de l’Armada production 16h30-17h30 | Radio Minus Sound System | Une proposition de l’Armada production Performances 18h30-19h30 The clusters, de Naoyuki Tanaka aka Nao | Création inédite |une proposition du collectif deletere Ce soir on danse avec les loups, de Elio Libaude | Création inédite |une proposition du collectif deletere Concerts 20h30-21h15 | Loïs Lazur | Hybrid Percussive | Dans le cadre du dispositif d’accompagnement de l’AMI – Be on 21h30-22h | T.I.E « Odyssey In utero » | Afro punk Accès libre, sur réservation Pour en savoir plus : [[https://hk4636.wixsite.com/jamaisde…/events/j-e-s-t-jour-1](https://hk4636.wixsite.com/jamaisde…/events/j-e-s-t-jour-1)](https://hk4636.wixsite.com/jamaisde…/events/j-e-s-t-jour-1) Infos sanitaires Suite aux dernières annonces du gouvernement, le pass sanitaire devient obligatoire dès le 21 juillet, dans tous les lieux de loisir rassemblant plus de 50 personnes. Ces mesures seront donc applicables pour l’évènement (et croyez bien que nous en sommes désolés). 3 « preuves » sanitaires sont acceptées : Test RT-PCR ou antigénique : preuve d’un test négatif de moins de 48h Test RT-PCR ou antigénique : preuve d’un test positif datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois Preuve de vaccination 2ème dose de plus de 15 jours Pour information, le test antigénique est gratuit et prend 15 minutes en pharmacie. Dans le quartier de la Belle de Mai, la Pharmacie des Deux Places, à 400m du Couvent Levat, propose des tests antigéniques. Les 12-17 ans sont exemptés du pass sanitaire jusqu’au 30 août. » Restauration & buvette sur place

Le Couvent 52 Rue Levat, 13003 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



