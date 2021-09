J.E.P. – Visite guidée de Klingenthal Ottrott, 18 septembre 2021, Ottrott.

J.E.P. – Visite guidée de Klingenthal 2021-09-18 – 2021-09-18

Ottrott Bas-Rhin

Profitez d’une promenade dans la « Vallée des Lames » qui permettra de découvrir la création du village et ses particularités.

Klingenthal est l’un des plus jeunes villages de la région; il s’est constitué autour de la Manufacture d’Armes Blanches, créée en 1730 à la demande de Louis XV. Il s’agissait d’établir une manufacture d’armes blanches dans le Royaume de France, afin de ne plus dépendre de l’étranger pour l’approvisionnement en armes. A l’époque, il a fallu construire les différents bâtiments et aménager le réseau hydraulique.

Une promenade dans la «Vallée des Lames» qui permettra de découvrir la création du village et ses particularités (durée 1h/1h30).

