J.E.P. – Visite de la Maison Romane Rosheim, 18 septembre 2021, Rosheim.

J.E.P. – Visite de la Maison Romane 2021-09-18 – 2021-09-19

Rosheim Bas-Rhin

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine ,visitez l’une des plus anciennes maisons d’Alsace !

Construite en 1154, son plan carré, ses pierres en grès à bossage et ses petites ouvertures lui donnent un aspect de tour fortifiée qui rappelle les châteaux forts du Moyen Age. Classée monument historique depuis 1922, restaurée en 2000-2001 elle accueille une exposition permanente ludique et pédagogique. Visite libre et visite guidée.

Visites libres le 18 et 19/09 de 14h à 18h.

Visite guidée par Quentin, notre guide local, le dimanche 19/09 à 11h.

Connaissez-vous Rosheim au temps du Moyen-Âge ? Replongez dans cette période médiévale avec un guide passionné et costumé !

