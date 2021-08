Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Haute-Loire, Le Puy-en-Velay J.E.P. // Sur les traces du couvent des cordeliers Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Catégories d’évènement: Haute-Loire

Le Puy-en-Velay

J.E.P. // Sur les traces du couvent des cordeliers Le Puy-en-Velay, 18 septembre 2021, Le Puy-en-Velay. J.E.P. // Sur les traces du couvent des cordeliers 2021-09-18 15:00:00 – 2021-09-18 2, rue Becdelièvre 2 rue Antoine Martin

Le Puy-en-Velay Haute-Loire L’ancien couvent des Cordeliers ouvre les portes de son parc. Une occasion unique d’évoquer l’histoire de ce couvent fondé au 13e siècle.

Inscription obligatoire dernière mise à jour : 2021-07-20 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Le Puy-en-Velay Autres Lieu Le Puy-en-Velay Adresse 2, rue Becdelièvre 2 rue Antoine Martin Ville Le Puy-en-Velay lieuville 45.03807#3.88417