Rosheim Rosheim Bas-Rhin, Rosheim J.E.P. – Découverte de la Tour Sainte Marthe Rosheim Rosheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Rosheim

J.E.P. – Découverte de la Tour Sainte Marthe Rosheim, 18 septembre 2021, Rosheim. J.E.P. – Découverte de la Tour Sainte Marthe 2021-09-18 – 2021-09-18

Rosheim Bas-Rhin Rosheim EUR Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez la Tour Sainte Marthe de Rosheim en visite libre ! Propriété de François de Brauer au 19ème siècle, la tour Sainte Marthe, située sur les anciens remparts, fait partie de la deuxième enceinte des fortifications de la ville. Classée monument historique en 1930, elle fait l’objet d’une restauration complète en 1993-1994. Découvrez la Tour Sainte Marthe sous toutes ses formes ! Classée monument historique en 1930, elle fait partie de la deuxième enceinte des fortifications de la ville de Rosheim. +33 3 88 49 27 60 Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez la Tour Sainte Marthe de Rosheim en visite libre ! Propriété de François de Brauer au 19ème siècle, la tour Sainte Marthe, située sur les anciens remparts, fait partie de la deuxième enceinte des fortifications de la ville. Classée monument historique en 1930, elle fait l’objet d’une restauration complète en 1993-1994. dernière mise à jour : 2021-09-09 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Rosheim Autres Lieu Rosheim Adresse Ville Rosheim lieuville 48.49361#7.46621