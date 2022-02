J.C. Théâtre Sorano, 18 mai 2022, Toulouse.

du mercredi 18 mai au jeudi 19 mai à Théâtre Sorano

### Monologue hilarant Peut-on rêver meilleur orateur que **J.C.** pour aborder un thème aussi sérieux et complexe que le système monétaire ? Résolument non.Inspiré de la figure de Jean-Claude Van Damme et des écrits de l’économiste Bernard Lietaer, J.C. est tiraillé entre le rêve de sauver le monde et celui de devenir star de cinéma. J.C. ne comprend pas pourquoi nous détruisons notre planète. J.C. se demande pourquoi sa mère prend autant de place dans sa vie et essaie de comprendre ce qu’est l’argent et la façon dont le système monétaire façonne nos émotions collectives. J.C. se donne une mission : arrêter ce processus d’autodestruction. ### Plus d’infos [Site du Théâtre Sorano ](https://www.theatre-sorano.fr/spectacle/j-c-2/2022-05-18/) ![]() ### Infos Pratiques * Les 18 & 19 mai à 20h * Durée : 1h15

De 8 € à 22 €

Théâtre Sorano 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



2022-05-18T20:00:00 2022-05-18T21:15:00;2022-05-19T20:00:00 2022-05-19T21:15:00