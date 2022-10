J.C. Romera: Marseille sculptures, statues et autres splendeurs Marseille 2e Arrondissement Marseille 2e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne

Musée Regards de Provence
Avenue Vaudoyer Allées Regards de Provence
Marseille 2e Arrondissement

2022-10-25

Avenue Vaudoyer Allées Regards de Provence

Marseille 2e Arrondissement

Bouches-du-Rhne Conférence concernant la statuaire dans le paysage urbain de Marseille. L’entretien sera abordé de manière didactique.

Seront concernés l’origine de la sculpture, les statues, les sculptures, les masques, les mascarons et faciès.



La causerie sera enrichie d’anecdotes étonnantes rattachées à Marseille et à ses personnages illustres.

Conférence gratuite hors droit d'entrée. Conférence, projection et signature de Jean-Claude Romera sur le thème de son ouvrage « Marseille sculptures, statues et autres splendeurs ».

