Théâtre Festival Le Chainon Manquant JULIETTE NAVIS **J.C.** ——– Librement inspiré du livre _Au cœur de la monnaie_ de Bernard Lietaer, _J.C._ met en scène un alter ego de Jean-Claude Van Damme tiraillé entre le rêve de sauver le monde et celui de devenir une star de cinéma. Selon J.C., c’est «la monoculture monétaire » qui est responsable des catastrophes écologiques, économiques et sociales qui assaillent notre époque. Or, nous sommes incapables de changer le modèle monétaire dans lequel nous vivons. Nous sommes figés dedans, pensant qu’il est la norme. Pourquoi ? Pour répondre à cette question, J.C. va entreprendre un voyage dans l’inconscient collectif. A l’origine de notre rapport à la monnaie, il trouve les traces du patriarcat et comprend comment sa domination s’est appuyée sur l’oppression du féminin et sur la valorisation d’un système hégémonique. Pour lui, si nous ne glorifions pas plus le féminin nous ne pourrons pas équilibrer notre désir d’expansion économique. Il nous faut retrouver un équilibre que nous avons perdu il y a fort longtemps, lorsque nous avons enfoui la Déesse Mère au fin fond de notre inconscient collectif, dans des abysses si lointains que nous en avons oublié son existence. Il faut aller la chercher et la remonter à la surface. Au cours du spectacle, J.C. rencontre une porte dans l’espace, annule son repas de mercredi avec sa mère, entraine ses muscles, répète une scène de film, tourne une course poursuite contre Jésus, devient Karl Gustave Jung le temps d’une remise au point. **Entre fiction et réalité, nous ne savons plus si J.C. nous raconte sa pensée ou le scénario de son prochain film d’action.** Mise en scène et écriture plateau **Juliette Navis** Interprétation et écriture plateau **Douglas Grauwels** Dramaturgie **Nils Haarmann** Création lumières et scénographie **Arnaud Troalic** Chorégraphie sportive **Elik Niv** Production **REGEN MENSEN** Coproduction **Théâtre de Lorient – Centre dramatique national, Théâtre de Liège, Théâtre de Vanves – Scène conventionnée, Ooowrd a.s.b.l., Le Petit Bureau** Soutien **La Commission Communautaire Française, Le Centquatre – Paris, Compagnie Akté, Le Carreau du Temple-Paris, Théâtre Paris-Villette, J.T.N.**

6/8 euros

Regen Mensen – Juliette Navis

Le Théâtre de Laval 34 rue de la paix, 53000 Laval Laval Centre Ville Rive Gauche Mayenne



2021-09-14T16:00:00 2021-09-14T17:15:00;2021-09-14T19:15:00 2021-09-14T20:30:00