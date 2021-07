Saint-Germain-Laprade Saint-Germain-Laprade Haute-Loire, Saint-Germain-Laprade J-B Rousseaux / K. Bourvaris Saint-Germain-Laprade Saint-Germain-Laprade Catégories d’évènement: Haute-Loire

Saint-Germain-Laprade

J-B Rousseaux / K. Bourvaris Saint-Germain-Laprade, 3 septembre 2021, Saint-Germain-Laprade. J-B Rousseaux / K. Bourvaris 2021-09-03 20:30:00 20:30:00 – 2021-09-03 cour du Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade 2 Rue du Soleil Levant

Saint-Germain-Laprade Haute-Loire Saint-Germain-Laprade Concert gratuit dans le cadre du programme estival de Jazz en Velay « so jazzy ».

J-B Rouseeeaux (trompette)

K. Bourvaris (guitare)

étudiants en jazz de la Kunstuniversität de Graz, Autriche dernière mise à jour : 2021-07-22 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Saint-Germain-Laprade Autres Lieu Saint-Germain-Laprade Adresse cour du Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade 2 Rue du Soleil Levant Ville Saint-Germain-Laprade lieuville 45.03718#3.96816