J.B.Guegan + Back Ouest + Kervegans Festival du Petit Village LE PETIT VILLAGE, 19 août 2023, LANFAINS. Un spectacle à la date du 2023-08-19 à 19:00. Tarif : 27.2 à 27.2 euros. L'ASSOCIATION AVEL NEVEZ PRESENTE J.B.GUEGAN + BACK OUEST + KERVEGANS + TOXIC FROGS Le Festival du Petit Village avec l'association Avel Névez propose une grande soirée le samedi 19 août 2023 avec un concert exceptionnel de Jean Baptiste Guégan ainsi que les groupes Back Ouest, Kervégans et Toxic Frogs. Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Accessible aux personnes à mobilité réduite. Parking gratuit, espace dédié aux camping-cars et possibilité de camper pour les porteurs de billets uniquement.

