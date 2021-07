Izo FITZROY Sunset & Sunside, 20 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mercredi 20 octobre 2021

de 19h30 à 20h30

Le mercredi 20 octobre 2021

de 21h30 à 22h30

payant

La nouvelle pépite Soul Gospel made in UK : première en France pour cette chanteuse et pianiste londonienne.

Izo Fitzroy inscrit son nom aux côtés des étoiles de la merveilleuse constellation soul funk. La chanteuse s’entoure de nombreux musiciens et de sommités. Shawn Lee ou Dimitri From Paris produisent chacun un titre. Ce sont les solides Haggis Horns qui se chargent des cuivres. Izo Fitzroy s’assure les services de la crème anglaise en la matière pour un disque cossu grâce à sa puissante voix au spectre épais et large enveloppant l’auditeur d’une aura bienveillante. Éteignez la télé, écoutez Izo Fitzroy et la vie sera plus rose.

Concerts -> Jazz

Sunset & Sunside 60 Rue des Lombards Paris 75001

1, 4, 7, 11, 14 : Châtelet (207m) 4 : Les Halles (378m)



Contact :Sunset & Sunside 0140264660 https://www.sunset-sunside.com/2021/10/artiste/3691/7603/ https://www.facebook.com/SunsetSunsideJazzClub/ http://twitter.com/SunsetSunside

Concerts -> Jazz Musique

Date complète :

2021-10-20T19:30:00+02:00_2021-10-20T20:30:00+02:00;2021-10-20T21:30:00+02:00_2021-10-20T22:30:00+02:00