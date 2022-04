IZNOBLUES Quintet Inga des Riaux (vieux gréement), 8 avril 2022, Marseille.

IZNOBLUES Quintet

Inga des Riaux (vieux gréement), le vendredi 8 avril à 20:30

IZNOBLUES est un groupe de FUNK SOUL JAZZ , avec une chanteuse Cathy Mille, un batteur Fabrice DIMONDO, un bassiste Christian DOLOIR, un guitariste Edouard TERZIBACHIAN et un clavier Philippe MAUREL. Le répertoire s’articule autours de morceaux de G.BENSON, S.WONDER, EARTH WIND AND FIRE, KOOL AND THE GANG, M.JACKSON et bien d’autres musiciens qui ont fait le bonheur de la musique FUNK, SOUL et JAZZY. L’objectif est de faire passer un excellent moment musical et festif autours de cette musique au groove incandescent ! Les musiciens: Chant: Cathy Mille Basse: Christian Doloir Clavier: Philippe Maurel Batterie: Fabrice Dimondo Guitare: Edouard Terzibachian RESERVATION DES PLACES par Tél 06 07 57 55 58 15€/pers : Place-concert Règlements par chèques ou espèces uniquement Accueil à partir de 20h30 / Concert à 21h00 <> Sur place à petits prix : assiette tapas, boissons, desserts, cafés Les talons fins sont interdits à bord ! Vieux Gréement Inga des Riaux à quai 175 plage de l’Estaque – Cale de mise à l’eau du Port de la lave 13016 Marseille (parking gratuit devant le bateau)

