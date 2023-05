Ize Teixeira & Silmo L’Alimentation Générale Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Ize Teixeira & Silmo L’Alimentation Générale, 10 juin 2023, Paris. Le samedi 10 juin 2023

de 20h00 à 23h00

.Tout public. payant 6,59 prévente / 8€ sur place : 8 EUR

Concert d’afrotrap et rap samedi 10 juin à l’Alimentation Générale avec Ize Teixeira et Silmo ! Line Up : Ize Teixeira : Afro trap cap-vardien Ize Teixeira est un auteur-compositeur interprète franco-capverdien, également membre de la MC Malcriado. Ces derniers albums aux sonorités afro-trap cap-verdien nous transporte dans son univers. Silmo : Rap Silmo est un rappeur/chanteur originaire d’Estavayer. C’est de sa mère qu’il tient cette passion inconditionnelle pour la musique. Jamais sans ses écouteurs, il développe au fil des années un intérêt certain pour différents styles musicaux : chanson française, rap, funana, morna, musique orchestrale… L’Alimentation Générale 64 Rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris Contact : http://alimentation-generale.net/ https://fb.me/e/2RcAJafBb https://fb.me/e/2RcAJafBb

Ize Teixeira & Silmo Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu L'Alimentation Générale Adresse 64 Rue Jean-Pierre Timbaud Ville Paris Departement Paris Lieu Ville L'Alimentation Générale Paris

L'Alimentation Générale Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Ize Teixeira & Silmo L’Alimentation Générale 2023-06-10 was last modified: by Ize Teixeira & Silmo L’Alimentation Générale L'Alimentation Générale 10 juin 2023 L'Alimentation Générale Paris,Paris

Paris Paris