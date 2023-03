Découverte de l’atelier de iZe iZe, 31 mars 2023, Antony.

Découverte de l’atelier de iZe.

Lors de cette 17ème édition des Journées Européennes des Métiers d’Art, vous pourriez rencontrer la créatrice de la marque, découvrir sa façon de travailler, son univers, comment passer de la création publicitaire aux créations textiles, de la photo aux coussins, et comment développer une idée et pouvoir la réaliser.

Férue de couture, touche à tout et passionnée, iZe est en perpétuelle création. Tous les designs sont originaux et déposés. Créés, conçus et cousus par la créatrice, dans son atelier d’Antony.

Venez découvrir toutes ses créations et celles en cours, et pourquoi pas, se faire plaisir dans le petit showroom de l’atelier.

iZe , 12 avenue Léon Harmel, 92160 Antony Antony 92160 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://ize-creationdeco.com »}]

2023-03-31T10:00:00+02:00 – 2023-03-31T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

Créations textiles impressions sur tissus

Vue d’une partie de l’atelier de iZe