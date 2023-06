Coquillages et Crustacés Izar Perdia Bidart, 17 juillet 2023, Bidart.

Nous avons choisi d’orienter notre séjour autour d’une approche socio-éducative qui portera sur la découverte d’un territoire cible le Pays Basque et dans lequel nous pourrons à loisirs y explorer les us et les coutumes grâce aux sports clefs du dit territoire (surf, pelote, olympiade de sports basques, randonnée pédestre…). Ces sports sont rattachés à une logique de préservation : préservation d’un territoire, préservation de coutumes, préservation de l’histoire. Afin de compléter ces découvertes, nous sommes venus greffés des ateliers en lien avec l’histoire du Pays Basque. Chaque tranche d’âge pourra à loisirs découvrir les ateliers en fonction de ses possibilités physiques et psychiques. L’ensemble des acteurs sportifs nous a confirmé notre volonté de mélanger les groupes d’âge pour faciliter l’échange et le faire ensemble.

