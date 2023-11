Voyage sonore IZAOURT Izaourt, 23 novembre 2023, Izaourt.

Izaourt,Hautes-Pyrénées

Évadez-vous en vous connectant à la magie du son…

Corinne vous invite dans un bain sonore : massage vibratoire sonore qui vous fera voyager au son des bols tibétains.

Dans cette expérience personnelle, le son invite l’individu à retrouver son propre équilibre, l’intelligence du corps lui fera prendre uniquement ce dont il a besoin pour se rééquilibrer et s’harmoniser.

Ce voyage sonore permet de relâcher les tensions et de débloquer les canaux énergétiques permettant au flux d’énergie de circuler librement dans le corps.

Contre-indiqué pour les personnes avec un pacemaker, des problèmes cardiaque, une fracture osseuse ou opérations récentes, troubles psychiatriques, épilepsie, femme enceinte de moins de 4 mois et de plus de 8 mois.

Venir avec tapis de sol, plaid et coussin.

Tarif : 20€.

2023-11-23 18:30:00 fin : 2023-11-23 . .

IZAOURT à la salle des fêtes

Izaourt 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie



Escape by connecting to the magic of sound…

Corinne invites you to a sound bath: a vibratory sound massage that will take you on a journey to the sound of Tibetan bowls

In this personal experience, the sound invites the individual to find his own balance, the intelligence of the body will make him take only what he needs to rebalance and harmonize himself

This sound journey allows the release of tensions and unblocks the energy channels allowing the energy flow to circulate freely in the body.

Not recommended for people with a pacemaker, heart problems, bone fracture or recent surgery, psychiatric disorders, epilepsy, pregnant women under 4 months and over 8 months.

Come with a floor mat, blanket and pillow.

Fee : 20?

Escapa conectándote a la magia del sonido…

Corinne le invita a un baño de sonido: un masaje vibratorio sonoro que le llevará de viaje al son de los cuencos tibetanos

En esta experiencia personal, el sonido invita al individuo a encontrar su propio equilibrio, la inteligencia del cuerpo le hará tomar sólo lo que necesita para reequilibrarse y armonizarse

Este viaje sonoro libera tensiones y desbloquea los canales energéticos, permitiendo que el flujo de energía circule libremente por el cuerpo.

No recomendado para personas con marcapasos, problemas cardíacos, fracturas óseas u operaciones recientes, trastornos psiquiátricos, epilepsia, mujeres embarazadas menores de 4 meses y mayores de 8 meses.

Se ruega traer esterilla, manta y almohada.

Tasa: 20?

Entfliehen Sie dem Alltag, indem Sie sich mit der Magie des Klangs verbinden…

Corinne lädt Sie zu einem Klangbad ein: eine vibrierende Klangmassage, die Sie zum Klang tibetanischer Klangschalen reisen lässt

In dieser persönlichen Erfahrung lädt der Klang das Individuum ein, sein eigenes Gleichgewicht wiederzufinden. Die Intelligenz des Körpers wird ihn dazu bringen, nur das zu nehmen, was er braucht, um sich wieder ins Gleichgewicht zu bringen und zu harmonisieren

Diese Klangreise löst Spannungen und öffnet die Energiekanäle, sodass der Energiefluss im Körper wieder frei fließen kann.

Kontraindiziert für Personen mit Herzschrittmacher, Herzproblemen, Knochenbrüchen oder kürzlich durchgeführten Operationen, psychiatrischen Störungen, Epilepsie, Schwangeren unter 4 und über 8 Monaten.

Bitte bringen Sie eine Isomatte, eine Decke und ein Kissen mit.

Preis: 20?

Mise à jour le 2023-11-09 par OT de Neste-Barousse|CDT65