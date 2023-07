La visite des églises de la Barousse IZAOURT Izaourt, 14 juillet 2023, Izaourt.

Izaourt,Hautes-Pyrénées

Tous les vendredis du 14 juillet au 11 août 2023 visite des églises et visite avec les voitures des participants (environ 3 heures pour tout le parcours).

L’église St Vincent de Samuran : petite église romane du 12ème siècle.

Libre participation aux frais.

Aucune réservation n’est nécessaire..

2023-07-14 14:30:00 fin : 2023-08-11 . .

IZAOURT mairie

Izaourt 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie



Every Friday from July 14 to August 11, 2023, visit the churches and tour the participants’ cars (approx. 3 hours for the entire route).

St Vincent de Samuran church: small 12th-century Romanesque church.

Free participation.

No reservation necessary.

Todos los viernes del 14 de julio al 11 de agosto de 2023, visita a las iglesias y recorrido en los coches de los participantes (aproximadamente 3 horas para todo el recorrido).

Iglesia de San Vicente de Samurán: pequeña iglesia románica del siglo XII.

Participación gratuita en los gastos.

No es necesario reservar.

Jeden Freitag vom 14. Juli bis 11. August 2023 Besuch der Kirchen und Besichtigung mit den Autos der Teilnehmer (ca. 3 Stunden für die gesamte Strecke).

Die Kirche St Vincent de Samuran: kleine romanische Kirche aus dem 12.

Jahrhundert. Freie Teilnahme an den Kosten.

Keine Reservierung erforderlich.

