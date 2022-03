Exposition Galerie LMNO, 27 avril 2022 12:00, Ixelles.

27 avril – 16 juillet Sur place Entrée Libre ou sur rendez-vous info@lmno.be

La galerie LMNO à Brussels a le plaisir de vous présenter la première exposition personnelle de Miguel Sbastida (Espagne, 1989) du 28 avril au 16 juillet 2022.

Pour la première exposition personnelle de Miguel Sbastida, (Espagne, 1989) LMNO est très heureuse de vous présenter une série d’œuvres intitulée High Tide.

La pierre angulaire de ce projet est une performance réalisée en 2018 par l’artiste, dans laquelle il tente de joindre ses forces à celles de l’océan afin de contribuer au processus d’érosion d’une falaise. Une sorte d’association entre l’homme et son environnement – la nature.

La performance consista à jeter des centaines de litres d’eau de l’océan Atlantique contre des falaises à l’aide d’un vase en verre. Cette performance reproduit sensiblement les vagues qui viennent se briser contre la roche à marée haute – d’où l’intitulé de la série. La performance filmée débute à marée basse. Pendant cinq heures et au cours de trois jours consécutifs, un dialogue s’est installé entre le corps de l’artiste et les éléments naturels, les marées, les forces de l’océan, les concepts d’érosion et d’échelles de temps qui dépassent l’humain.

Dans l’espace de la galerie, la performance

fait l’objet d’une installation vidéo, de photographies et d’une sculpture dessinée par l’artiste.

Les interventions de Miguel Sbastida tournent principalement autour d’une enquête où les intersections des temps géologiques, des écologies culturelles et des dégradations climatiques sont observables. L’étude des processus environnementaux à travers des perspectives ontologique, scientifiques, écocritiques et post-humanistes sont des préoccupations chez Miguel Sbastida qui circonscrivent son travail depuis des années.

Dans High Tide, l’artiste interroge les frontières traditionnelles entre le vivant et l’inerte, l’humain et le non-humain, le biologique et le géologique. Son travail s’efforce d’établir de nouvelles perspectives vers un sentiment d’appartenance et d’association avec l’organisme terrestre de façon poétique.

Vernissage le mercredi 27 avril de 17h00 à 21h00.

Exposition du 28 avril au 16 juillet 2022 du mercredi au samedi de 12h 18h et sur rendez-vous.

Galerie LMNO 31 rue de la Concorde, Ixelles, Brussels 1050 Ixelles Bruxelles-Capitale

