Et moi et le silence LE LANTERNEAU, 10 mai 2023, IVRY SUR SEINE. Entre Jamie, l'Afro-américaine, et Dee, la Blanche, il y a une relation puissante. Avec une empathie communicative, Naomi Wallace brosse le portrait de ces deux jeunes femmes qui, mues par un désir viscéral de donner un sens à leur vie, tentent d'échapper à la pauvreté. Jamie est noire. Dee est blanche. Elles font connaissance derrière les barreaux aux États-Unis dans les années 1950. Entre ces deux jeunes femmes naît une amitié passionnée, doublée d'une complicité amoureuse. Elles décident de ne jamais se quitter et projettent de travailler ensemble comme domestiques. Finement construite, la pièce Et moi et le silence de Naomi Wallace superpose deux époques laissant apparaître en miroir ce que sont devenues Jamie et Dee neuf ans plus tard. Ce jeu sur la temporalité, René Loyon le traduit à la perfection dans cette mise en scène où quatre actrices interprètent les héroïnes aux différents moments de leur vie.Texte Naomi Wallace Mise en scène René Loyon Avec Sarah Labrin, Morgane Real, Roxanne Roux, Juliette Speck Durée : 1h15A partir de 15 ans

