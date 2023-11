Ludivine Issambourg & Antiloops LE HANGAR, 15 décembre 2023, IVRY SUR SEINE.

Ludivine Issambourg & Antiloops LE HANGAR. Un spectacle à la date du 2023-12-15 à 20:00 (2023-12-15 au ). Tarif : 10.0 à 10.0 euros.

Gratuit pour les moins de 12 an(s) Elle a la voix rauque, des traits taillés au silex et une sensualité? qui défie les normes de genres, surtout quand ils sont musicaux… Elle, c’est le genre flu?tiste, compositrice et productrice hyperactive, dont le talent se?duit les plus grands artistes, tels que Wax Tailor, Eric Legnini, Chassol, Emmanuel Bex, Ange?lique Kidjo, Laurent Coulondre, Nils Landgren, Dominique A, A.S.M, Christian Escoude?, Catherine Ringer… Entre ses lèvres, le jazz, le hip- hop et l’électro-funk explosent telle une supernova (déflagration d’une étoile), nom de son dernier opus. SUPERNOVA est un projet ambitieux, mêlant jazz, funk, eletro et hip-hop, dans lequel la flutiste et Antiloops délivrent un jazz cosmique et futuriste. Ludivine Issambourg Ludivine Issambourg

Votre billet est ici

LE HANGAR IVRY SUR SEINE 3/5 RUE RASPAIL Val-de-Marne

10.0

EUR10.0.

