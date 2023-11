Alpheus & The Utopians LE HANGAR Catégories d’Évènement: Ivry-sur-Seine

Val-de-Marne Alpheus & The Utopians LE HANGAR, 10 novembre 2023, IVRY SUR SEINE. Alpheus & The Utopians LE HANGAR. Un spectacle à la date du 2023-11-10 à 20:00 (2023-11-10 au ). Tarif : 14.0 à 14.0 euros. Pour fêter son nouveau n°, la revue ivryenne ChériBibi convie nul autre que le prodige du ska, rocksteady & reggae Alpheus ! Accompagné de ses choristes et du groupe belge The Utopians, l’Anglo-jamaïcain revient donc au Hangar qu’il avait enflammé en 2016 de sa voix tant inspirée par Sam Cooke que Sugar Minott et de son énergie communicative. Big up ! Alpheus Alpheus Votre billet est ici LE HANGAR IVRY SUR SEINE 3/5 RUE RASPAIL Val-de-Marne 14.0

