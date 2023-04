BATE FADO LA FABRIQUE, 6 avril 2023, IVRY SUR SEINE.

BATE FADO LA FABRIQUE. Un spectacle à la date du 2023-04-06 à 20:00 (2023-04-06 au ). Tarif : 26.4 à 26.4 euros.

Taper des pieds pour réveiller la conscience du passé. C’est ce que font Jonas & Lander dans cette création chorégraphique et musicale. À travers un dialogue entre traditions portugaises et afro-brésiliennes, ils redonnent vie au fado batido, version dansée du fado aujourd’hui disparue car condamnée pour obscénité au cours du XXe siècle. Interdire aux artistes des « poses pornographiques contre les bonnes moeurs » dans les cabarets et les salles de spectacles. La mesure pourrait aujourd’hui faire sourire tant elle paraît extrême. C’est pourtant cet opprobre qui a visé les danseurs du fado batido, les empêchant d’exercer leur art jugé indécent. Ne reste actuellement de cette gestuelle du fado que la musique et le chant qui étaient eux autorisés. Complètement oubliée à la fin du XXe siècle, Bate Fado offre à cette danse la chance de renaître. Une coréalisation la Briqueterie CDCN du Val-de-Marne et le TQI – CDN du Val-de-Marne. Clôture de la Biennale de danse du Val-de-Marne – soirée et DJ set. Direction artistique et chorégraphie Jonas & Lander Recherche Jonas, Lander Patrick Avec Catarina Campos, Jonas, Lander Patrick, Lewis Seivwright, Melissa Sousa Durée 1h50 A partir de 7 ans

LA FABRIQUE IVRY SUR SEINE 1 Place Pierre Gosnat Val-de-Marne

26.4

EUR26.4.

