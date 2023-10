Les Touristes à Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine, 11 novembre 2023, Ivry-sur-Seine.

Les Touristes à Ivry-sur-Seine Samedi 11 novembre, 10h00 Ivry-sur-Seine Entrée libre

Un petit groupe de géants va petit à petit découvrir le nouveau quartier d’Ivry-sur-Seine, partir à la rencontre de ses habitants, et de ses monuments.

On verra ces marionnettes géantes, mesurant jusqu’à quatre mètres de haut, demander leur chemin, rechercher un hôtel, écrire de très grandes cartes postales, prendre la population en photo et investir la ville…

Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine 94200 Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « mail@lesgrandespersonnes.org »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-11T10:00:00+01:00 – 2023-11-11T19:00:00+01:00

marionnettes géantes marionnettes

Tristan Sadones