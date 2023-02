Colloque national du 4 mars : Transition énergétique & écologique IPSA Alumni, 4 mars 2023 09:00, Ivry-sur-Seine.

Transition énergétique & écologique Samedi 4 mars, 09h00 1

A l’occasion de la 10ème édition des Journées Nationales de l’Ingénieur organisée sous le haut patronage de Monsieur Emmanuel MACRON, Président de la République, le colloque du 4 mars inaugurera plus de 2 semaines d’évènements. IESF vous propose près 3 heures de visioconférence avec des intervenants de renom du gouvernement et de l’industrie qui apporteront leurs éclairages, leurs expertises et témoignages. Une sélection sera reprise le jour même par la Fédération Mondiale des Organisations d’Ingénieurs dans le cadre du World Engineering Day (WED) sous l’égide de l’UNESCO. Une occasion unique de rendre visible des ingénieurs français à l’international.

Découvrez les premiers intervenants.

IPSA Alumni 63 Boulevard de Brandebourg 94200 Ivry-sur-Seine Ivry Port Ivry-sur-Seine 94200 Val-de-Marne

