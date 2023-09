Venez découvrir le Volontariat International en Entreprise IPSA Alumni Ivry-sur-Seine Catégories d’Évènement: Ivry-sur-Seine

Venez découvrir le Volontariat International en Entreprise

Jeudi 21 septembre 2023, 12h30

Jeunes diplômés ou en étude à partir de bac+3, vous rêvez d'une expérience professionnelle à l'étranger ? C'est toujours possible avec le dispositif V.I.E. (Volontariat International en Entreprise)

L'Apec, en partenariat avec Business France et Pôle Emploi International, décrypte avec vous ce dispositif (comment cela fonctionne ? Quelles sont les possibilités ? Comment candidater ?) et vous conseille pour mettre toutes les chances de votre côté.

Lieu : IPSA Alumni
63 Boulevard de Brandebourg
94200 Ivry-sur-Seine
Ivry Port

