Printemps de l’orientation Institut polytechnique des sciences avancées (Ipsa), campus de Paris, 18 mai 2022 18:30, Ivry-sur-Seine.

Mercredi 18 mai, 18h30 Sur place Inscription préalable obligatoire https://www.ionis-group.com/printemps-orientation-2022.aspx

Lycéens, les grandes écoles de commerce et d’ingénieurs du groupe IONIS premier groupe de l’enseignement supérieur privé en France avec 29 écoles implantées dans 27 villes en France et à l’International avec plus de 30 000 étudiants et 80 000 Anciens, se mobilisent pour répondre à toutes vos questions autour de votre orientation !

Les équipes de l’ISG (International Business School), de l’ EPITA (école d’ingénieurs du numérique), de l’ESME (école d’ingénieurs généraliste), de l’ IPSA (école d’ingénieurs de l’air, de l’espace et de la mobilité durable), et de SUP’BIOTECH (école des ingénieurs en biotechnologies), vous présenteront les parcours, les formations, les débouchés, et vous conseilleront quant aux choix d’orientation qui sont une préoccupation majeure dès la seconde dorénavant.

Quels profils pour quels parcours ?

Quelles spécialités choisir au lycée ?

Comment bien choisir son école ?

Pourquoi une école de commerce ou d’ingénieurs ?

Quels métiers et quels débouchés par filière ?

Quelles formations en fonction du parcours souhaité ? …

Cet évènement aura lieu le mercredi 18 mai sur Teams, de 18h30 à 19h30.

Dès validation de votre inscription, nous vous adresserons un e-mail de confirmation avec le lien du Live Teams.

À PROPOS

Créé en 1980 par Marc Sellam, IONIS Education Group est aujourd’hui le premier groupe de l’enseignement supérieur privé en France. 26 écoles et entités rassemblent dans 26 villes en France et à l’International près de 30 000 étudiants en commerce, marketing, communication, gestion, finance, informatique, numérique, aéronautique, énergie, transport, biotechnologie et création… Le Groupe IONIS s’est donné pour vocation de former la Nouvelle Intelligence des Entreprises d’aujourd’hui et de demain. Ouverture à l’International, grande sensibilité à l’innovation et à l’esprit d’entreprendre, véritable culture de l’adaptabilité et du changement, telles sont les principales valeurs enseignées aux futurs diplômés des écoles du Groupe. Ils deviendront ainsi des acteurs-clés de l’économie de demain, rejoignant nos réseaux d’Anciens qui, ensemble, représentent plus de 80 000 membres.

Institut polytechnique des sciences avancées (Ipsa), campus de Paris 63 boulevard de Brandebourg 94200 Ivry-sur-Seine Ivry Port Val-de-Marne

mercredi 18 mai – 18h30 à 19h30