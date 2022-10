Journée de découverte des métiers de l’Ingénieur à Paris Institut polytechnique des sciences avancées (Ipsa), campus de Paris Ivry-sur-Seine Catégories d’évènement: Ivry-sur-Seine

Journée de découverte des métiers de l'Ingénieur à Paris Institut polytechnique des sciences avancées (Ipsa), campus de Paris, 3 décembre 2022 09:30, Ivry-sur-Seine

L'IPSA invite les lycéens provenant de cursus scientifiques à découvrir la formation d'ingénieur spécialiste des systèmes aéronautiques et spatiaux sur son site d'Ivry-sur-Seine.

Journée de découverte des métiers de l'Ingénieur à Paris

L'IPSA, école d'ingénieurs de l'air, de l'espace et de la mobilité durable vous propose de participer à une Journée Découverte des Métiers de l'Ingénieur (JDMI) dans ses locaux d'Ivry-sur-Seine.

Les lycéens à la découverte des métiers de l'ingénieur

Durant une journée d’immersion, l’IPSA invite les lycéens provenant de cursus scientifiques à découvrir la formation d’ingénieur spécialiste des systèmes aéronautiques et spatiaux sur son site d’Ivry-sur-Seine. Pendant une journée, les lycéens se mettront aux commandes d’un simulateur de Boeing 777 avec l’association IPSA Flight, ils découvriront les mécanismes du vol à travers des maquettes animées et la propulsion des engins spatiaux ou encore la robotique. Ce sera également l’occasion pour eux de se renseigner sur les métiers d’ingénieurs, de partager avec des étudiants passionnés et de découvrir la dimension internationale que l’IPSA donne à sa formation. AU PROGRAMME 9h45 : accueil, café et présentation de la journée

10h15 : passage par groupes sur les ateliers

découvrez le véritable cockpit d’un Boeing 777 avec le simulateur de l’association IPSA Flight,

découvrez la propulsion des engins spatiaux avec les projets de l’association étudiante AERO IPSA,

fabriquez des modèles réduits d’avion avec l’association AERO RC et faites les s’envoler dans la cour de l’IPSA,

programmez les commandes de vol d’une fusée avec l’association ISS (IPSA Space Systems).

12h15 : déjeuner convivial avec des élèves de l’IPSA et les associations étudiantes

13h30 : reprise des ateliers par groupes

15h30 : qu’est ce qu’un ingénieur ? Échange autour du métier d’ingénieur aéronautique ou spatial, la conduite de projet et la dimension internationale de cette profession, avec des élèves de 5ème année.

16h30 : fin de la journée

PRÊTS POUR LE DÉCOLLAGE ?

Institut polytechnique des sciences avancées (Ipsa), campus de Paris
63 boulevard de Brandebourg
94200 Ivry-sur-Seine
Ivry Port
Val-de-Marne

samedi 3 décembre – 09h30 à 16h30

