IPS’AIR : le grand rendez-vous aéronautique de l’IPSA revient du 14 février au 5 mars ! Institut polytechnique des sciences avancées (Ipsa), campus de Paris, 14 février 2022 08:30, Ivry-sur-Seine.

14 – 26 février Sur place Inscription préalable obligatoire https://www.ipsa.fr/blogs/2022/01/ipsair-edition-2022-paris-toulouse/

IPS’AIR : le grand rendez-vous aéronautique de l’IPSA revient du 14 février au 5 mars !

Absent en 2021 en raison de la Covid-19, l’IPS’AIR revient enfin en 2022 ! Du 14 au 26 février à l’IPSA Paris et du 28 février au 5 mars à l’IPSA Toulouse, ce grand rendez-vous de l’aéronautique permettra de faire le plein de connaissances, de rencontres… et de sensations fortes !

EMBARQUEZ À BORD D’APPAREILS DE LÉGENDE

Vous avez toujours rêvé piloter un Airbus A320, un Boeing 777, un hélicoptère Jet Ranger Bell ou encore un Mirage 2000 ? L’IPS’AIR est fait pour vous ! Lors de cet événement, l’IPSA vous permettra ainsi d’arpenter le ciel aux commandes de ces appareils de légende grâce à la présence de plusieurs simulateurs de vols plus vrais que nature. Vous aurez également la possibilité d’en apprendre plus sur la conception de ces derniers grâce à la présence sur place de leurs créateurs, comme Gérard Gaillard et Bruno Léger ou encore les membres de l’association étudiante IPSA Flight qui, depuis plusieurs années, conçoivent et améliorent sans cesse son propre simulateur de Boeing 777 au sein de l’école !

ENVOLEZ-VOUS AUX CÔTÉS D’UN PILOTE RÉPUTÉ

Ancien pilote de chasse sur Rafale ayant passé près de deux décennies à parcourir les cieux, Pierre-Henri « Até » Chuet se posera à l’IPSA le mercredi 16 février pour une conférence exceptionnelle dans le cadre de l’IPS’AIR 2022. Son nom ? « Au-delà du cockpit » ! L’occasion de découvrir comment les pilotes de chasse s’entrainent quotidiennement à la gestion de situations d’urgence.

DÉCOUVREZ LE MEILLEUR DE LA TECHNOLOGIE AÉRONAUTIQUE

Vous vous êtes toujours demandé à quoi ressemblait un moteur de Mirage ou comment fonctionnait un train d’atterrissage ? L’IPS’AIR 2022 pense aussi à vous en accueillant à Paris une exposition éphémère mettant à l’honneur de nombreux équipements provenant du musée de Safran, le célèbre groupe industriel de haute technologie !

Participez à la nouvelle édition de l’IPS’AIR du jeudi 14 février au 5 mars 2022 !

Évènement gratuit et ouvert à tous (dans la limite des places disponibles) lors de journées dédiées :

Journées réservées aux lycéens dans le cadre des JDMI, les 21 et 22 février à Paris (inscription obligatoire auprès du service admissions par mail à admissions_ivry@ipsa.fr)

Journées pour le grand public du 19 au 26 février uniquement à l’IPSA Paris (inscription obligatoire par mail à communication@ipsa.fr).

Vous êtes journaliste et souhaitez assister à la conférence du 16 février ? Contactez le service de communication par mail à communication@ipsa.fr.

A propos de l’IPSA

Créée il y a 60 ans, l’IPSA est une école d’ingénieurs fondamentalement orientée air et espace. Mais pas seulement. Le décloisonnement des disciplines, les progrès survenus dans l’ensemble des transports, le type même de compétences délivrées par l’école lui ont ouvert largement le champ des nouvelles mobilités sur terre et dans l’eau, qui empruntent de plus en plus leurs technologies à l’aviation. Basée à Paris, Toulouse et Lyon, l’IPSA propose à ses étudiants une formation d’ingénieurs en 5 ans, un cursus Bachelor en 3 ans et une prépa classique. Ils bénéficient d’une pédagogie qui privilégie l’international et qui s’adapte aux besoins des entreprises du secteur aérospatial. L’école a développé des partenariats durables avec cette industrie, tant au niveau civil que militaire. En prise directe avec les grands décideurs et les spécialistes du domaine, l’école permet à ses étudiants de rentrer de plain-pied dans la vie active et de vivre totalement leur passion. L’IPSA est intégré au Concours Advance qui donne accès à 4 écoles d’ingénieurs (IPSA, EPITA, ESME Sudria et Sup’Biotech) implantées sur 13 campus en France.

Institut polytechnique des sciences avancées (Ipsa), campus de Paris 63 boulevard de Brandebourg 94200 Ivry-sur-Seine Ivry Port Val-de-Marne

lundi 14 février – 08h30 à 18h30

mardi 15 février – 08h30 à 18h30

mercredi 16 février – 08h30 à 18h30

jeudi 17 février – 08h30 à 18h30

vendredi 18 février – 08h30 à 18h30

samedi 19 février – 08h30 à 18h30

dimanche 20 février – 08h30 à 18h30

lundi 21 février – 08h30 à 18h30

mardi 22 février – 08h30 à 18h30

mercredi 23 février – 08h30 à 18h30

jeudi 24 février – 08h30 à 18h30

vendredi 25 février – 08h30 à 18h30

samedi 26 février – 08h30 à 18h30