Forum Réseaux et Carrières au Féminin 2022 Institut polytechnique des sciences avancées (Ipsa), campus de Paris, 12 mai 2022 09:00, Ivry-sur-Seine. Jeudi 12 mai, 09h00 Sur place Évènement en ligne https://alumni.ipsa.fr/agenda/forum-reseaux-et-carrieres-au-feminin-2022-36 Le Forum Réseaux et Carrières au Féminin réunit plusieurs centaines de recruteur.e.s des entreprises partenaires de l’association Elles bougent. Étudiantes ? Jeunes diplômées ? En reconversion professionnelle ? Vous êtes à la recherche d’un emploi ? ➡️ Inscrivez-vous au Forum Réseaux & Carrières au Féminin, 100% digital, qui aura lieu le 12 mai prochain : https://vu.fr/xXeH ! Le Forum Réseaux et Carrières au Féminin réunit plusieurs centaines de recruteur.e.s des entreprises partenaires de l’association Elles bougent. Au programme : ?‍? Rendez-vous individuels avec des recruteur.euse.s pour postuler à des offres d’emploi/stage/alternance ? Ateliers RH en visio animés tout au long de la journée par les entreprises présentes : négociation de salaire, entretien d’embauche, rédaction de CV, carrière à l’internationale… ?‍? Rencontres avec les marraines Elles bougent pour découvrir et échanger sur leurs parcours et bénéficier de leurs conseils Comment participer ? ⬇️ ✔️ Du 12 avril au 5 mai, inscrivez-vous sur la page du forum https://vu.fr/xXeH, créez votre profil et ajoutez votre CV sur votre espace personnel. ✔️ Du 18 avril au 11 mai, vous pourrez prendre rendez-vous avec les recruteur.euses et vous inscrire aux ateliers RH depuis votre profil ✔️ Du 28 avril au 08 mai depuis votre profil vous pourrez vous inscrire aux rencontres avec les marraines Elles bougent. Des rencontres inédites ou vous pourrez poser toutes vos questions ! ✔️ Jeudi 12 mai : c’est le jour J ! Allez à vos rendez-vous individuels avec les entreprises sélectionnées, rencontrez les marraines et participez aux ateliers. ? En 2021, il y a eu 1200 entretiens individuels en 1 journée, 800 candidates et 100 partenaires présents ! Ne ratez pas votre chance ! Inscriptions et informations sur ➡️ https://vu.fr/xXeH Institut polytechnique des sciences avancées (Ipsa), campus de Paris 63 boulevard de Brandebourg 94200 Ivry-sur-Seine Ivry Port Val-de-Marne jeudi 12 mai – 09h00 à 18h00

