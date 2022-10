Femmes Ingénieures Institut polytechnique des sciences avancées (Ipsa), campus de Paris Ivry-sur-Seine Catégories d’évènement: Ivry-sur-Seine

Femmes Ingénieures Institut polytechnique des sciences avancées (Ipsa), campus de Paris, 19 octobre 2022 09:00, Ivry-sur-Seine. 19 – 21 octobre Sur place sur inscription ; évènement en ligne https://alumni.ipsa.fr/agenda/femmes-ingenieures-61

Décrochez votre prochaine opportunité lors de cet événement dédié aux Femmes Ingénieures du 19 au 21 octobre ! Décrochez votre prochaine opportunité lors de cet événement dédié aux Femmes Ingénieures du 19 au 21 octobre ! +60 entreprises ont mobilisé des heures d’entretien pour vous rencontrer.

Lors de ce forum vous aurez l’occasion de rencontrer Business France, Ubisoft, Bearing Point, Amazon, Colas, Renault Group, Orano, Air Liquide, Accenture et pleins d’autres ! A partir du 4 octobre : inscriptions

Du 4 au 16 octobre : découvrez les offres et planifiez des entretiens avec les recruteurs de votre choix

Du 19 au 21 octobre : phase d’entretiens Le forum en quelques chiffres : +60 entreprises, 500 recruteurs, +1000 offres de stages, CDI, alternance ! En moyenne 5 entretiens par participante. Inscription jusqu’au 16/10/2022 minuit Institut polytechnique des sciences avancées (Ipsa), campus de Paris 63 boulevard de Brandebourg 94200 Ivry-sur-Seine Ivry Port Val-de-Marne mercredi 19 octobre – 09h00 à 19h00

jeudi 20 octobre – 09h00 à 19h00

vendredi 21 octobre – 09h00 à 19h00

