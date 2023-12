Spatial : découvrez le réseau space generation advisory council Institut polytechnique des sciences avancées (Ipsa), campus de Paris Ivry-sur-Seine, 14 décembre 2023, Ivry-sur-Seine.

Étudiants, vous rêvez de travailler dans le secteur spatial ? Vous souhaitez rencontrer des jeunes passionnés comme vous et faire grandir votre réseau ?

Découvrez l’organisation non gouvernementale Space Generation Advisory Council, un réseau professionnel qui a pour but de connecter et représenter les étudiants et jeunes professionnels du secteur spatial auprès des Nations unies, des agences spatiales et autres organisations.

Le Space Generation Advisory Council vous sera présenté par Tania GRES, diplômée IPSA (Promo 2020), ingénieure chez Thales Alenia Space à Turin en Italie et ambassadrice du réseau SGAC en France.

Jeudi 14 décembre

14h

Amphithéâtre Paris-Ivry

Conférence retransmise en ligne

Le réseau SGAC, c’est :

27 000 membres

165 pays représentés

30 événements annuels

11 groupes de projets avec des industriels

Institut polytechnique des sciences avancées (Ipsa), campus de Paris 63 boulevard de Brandebourg Ivry Port Ivry-sur-Seine 94200 Val-de-Marne