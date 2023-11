Comment devenir Pilote professionnel ? Institut polytechnique des sciences avancées (Ipsa), campus de Paris Ivry-sur-Seine, 21 novembre 2023T 17:30, Ivry-sur-Seine.

Comment devenir Pilote professionnel ? Institut polytechnique des sciences avancées (Ipsa), campus de Paris Ivry-sur-Seine Mardi 21 novembre, 17h30

Comment devenir Pilote professionnel ? Mardi 21 novembre, 17h30 1

Nous avons le plaisir de vous inviter à la conférence « Comment devenir Pilote Professionnel », présentée par Clément Desruelles, Commandant de Bord & Officier Sécurité des Vols, ancien IPSAlien.

Retrouvez nous le Lundi 20 Novembre à 17h30, ou en direct lors de la rediffusion !

À bientôt !

À propos de l’IPSA

Créée il y a plus de 60 ans, l’IPSA est une école d’ingénieurs fondamentalement orientée Air et Espace. Mais pas seulement. Le décloisonnement des disciplines, les progrès survenus dans l’ensemble des transports, le type même de compétences délivrées par l’école lui ont ouvert largement le champ des nouvelles mobilités sur terre et dans l’eau, qui empruntent de plus en plus leurs technologies à l’aviation. Basée à Paris et à Toulouse, l’IPSA propose à ses étudiants une forformation d’Ingénieurs en 5 ans et un cursus Bachelor en 3 ans. Ils bénéficient d’une pédagogie qui privilégie l’international et qui s’adapte aux besoins des entreprises du secteur aérospatial. L’école a développé des partenariats durables avec cette industrie, tant au niveau civil que militaire. En prise directe avec les grands décideurs et les spécialistes du domaine, l’école permet à ses étudiants de rentrer de plain-pied dans la vie active et de vivre totalement leur passion. L’IPSA est intégrée au Concours Advance qui donne accès à 4 écoles d’ingénieurs (IPSA, EPITA, ESME et Sup’Biotech) implantées sur 13 campus en France.

Institut polytechnique des sciences avancées (Ipsa), campus de Paris 63 boulevard de Brandebourg Ivry Port Ivry-sur-Seine 94200 Val-de-Marne