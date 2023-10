L’hydrogène vert : le défi de demain Institut polytechnique des sciences avancées (Ipsa), campus de Paris Ivry-sur-Seine, 17 octobre 2023 18:00, Ivry-sur-Seine.

#Conférence | Comment l’hydrogène pourrait remplacer durablement les énergies fossiles ?

Comment stocker et distribuer l’hydrogène, et sécuriser son utilisation ?

Comment l’industrie aborde-t-elle ce tournant majeur ?

Autant de questions auxquelles tente de répondre dans son dernier livre Bernard Wiesenfeld, Ingénieur et Docteur en physique nucléaire, enseignant à l’école des Mines de Paris et à l’IPSA : L’hydrogène vert: Le défi de demain, pour une énergie inépuisable et décarbonée.

Institut polytechnique des sciences avancées (Ipsa), campus de Paris 63 boulevard de Brandebourg Ivry Port Ivry-sur-Seine 94200 Val-de-Marne