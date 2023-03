Voiles solaires : le futur de la propulsion spatiale Institut polytechnique des sciences avancées (Ipsa), campus de Paris Ivry-sur-Seine Catégories d’Évènement: Ivry-sur-Seine

Val-de-Marne

Voiles solaires : le futur de la propulsion spatiale Institut polytechnique des sciences avancées (Ipsa), campus de Paris, 22 mars 2023 17:30, Ivry-sur-Seine. Guy Pignolet, Chercheur associé de l’ Université de La Réunion, viendra à l’IPSA Paris pour une conférence autour de la propulsion photonique. Mercredi 22 mars, 17h30 1

https://swll.to/voile-solaire-pignolet Vous avez entendu parler des voiles solaires, comme la start-up #Gama ?

Vous vous demandez comment se déplacer dans l’espace, sans carburant et sans limite de vitesse maximale ? Guy Pignolet, Chercheur associé de l’ Université de La Réunion, viendra à l’IPSA Paris pour une conférence autour de la propulsion photonique. Dans le cadre d’un PMI (Projet Master IPSA), des IPSAliens de 5ème année ont travaillé avec M. Pignolet sur la conception d’un instrument optoélectronique destiné à être lancé à bord du satellite #Payankeu, projet de voilier solaire qui décollera bientôt pour la Lune. Guy Pignolet est un ingénieur diplômé de l’École polytechnique et de Cornell University aux Etats-Unis.

Il a été rédacteur au CNES , candidat #cosmonaute, expérimentateur en zéro-g, professeur de collège, éducateur #spatial et chercheur. Guy Pignolet, Chercheur à l’Université de la Réunion

« Voiles solaires : le futur de la propulsion spatiale » Institut polytechnique des sciences avancées (Ipsa), campus de Paris 63 boulevard de Brandebourg Ivry Port Ivry-sur-Seine 94200 Val-de-Marne Vous avez entendu parler des voiles solaires, comme la start-up #Gama ?

Vous vous demandez comment se déplacer dans l’espace, sans carburant et sans limite de vitesse maximale ? Guy Pignolet, Chercheur associé de l’ Université de La Réunion, viendra à l’IPSA Paris pour une conférence autour de la propulsion photonique. Dans le cadre d’un PMI (Projet Master IPSA), des IPSAliens de 5ème année ont travaillé avec M. Pignolet sur la conception d’un instrument optoélectronique destiné à être lancé à bord du satellite #Payankeu, projet de voilier solaire qui décollera bientôt pour la Lune. Guy Pignolet est un ingénieur diplômé de l’École polytechnique et de Cornell University aux Etats-Unis.

Il a été rédacteur au CNES , candidat #cosmonaute, expérimentateur en zéro-g, professeur de collège, éducateur #spatial et chercheur. Guy Pignolet, Chercheur à l’Université de la Réunion

« Voiles solaires : le futur de la propulsion spatiale »

Détails Heure : 17:30 Catégories d’Évènement: Ivry-sur-Seine, Val-de-Marne Autres Lieu Institut polytechnique des sciences avancées (Ipsa), campus de Paris Adresse 63 boulevard de Brandebourg Ville Ivry-sur-Seine Departement Val-de-Marne Lieu Ville Institut polytechnique des sciences avancées (Ipsa), campus de Paris Ivry-sur-Seine

Institut polytechnique des sciences avancées (Ipsa), campus de Paris Ivry-sur-Seine Val-de-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ivry-sur-seine/

Voiles solaires : le futur de la propulsion spatiale Institut polytechnique des sciences avancées (Ipsa), campus de Paris 2023-03-22 was last modified: by Voiles solaires : le futur de la propulsion spatiale Institut polytechnique des sciences avancées (Ipsa), campus de Paris Institut polytechnique des sciences avancées (Ipsa), campus de Paris 22 mars 2023 17:30 Institut polytechnique des sciences avancées (Ipsa), campus de Paris Ivry-sur-Seine

Ivry-sur-Seine Val-de-Marne