Journée Portes Ouvertes ETNA École des Technologies Numériques Avancées (ETNA Alternance) Ivry-sur-Seine Catégories d’Évènement: Ivry-sur-Seine

Val-de-Marne

Journée Portes Ouvertes ETNA École des Technologies Numériques Avancées (ETNA Alternance), 16 février 2023 17:00, Ivry-sur-Seine. Jeudi 16 février, 17h00 Sur place sur inscription https://etna.io/ecole/nous-rencontrer/

L’ETNA, École des Technologies Numériques Avancées, délivre une formation en alternance spécialisée en informatique qui débouche sur 3 diplômes : Bac+2, Bac+3 et Bac+5. « L’excellence de l’alternance » de l’ETNA, c’est une insertion directe dans l’entreprise, un encadrement efficace et un suivi personnalisé qui vous conduiront à des fonctions de cadre et d’ingénieur en informatique. La formation est prise en charge par l’entreprise dès le Bachelor et l’étudiant est indemnisé, dans le cadre d’une convention de stage, d’un contrat de professionnalisation, d’un contrat d’apprentissage, d’un CDD ou d’un CDI. L’ETNA est certifiée Qualiopi. École des Technologies Numériques Avancées (ETNA Alternance) 7, rue Maurice Grandcoing, 94200 Ivry-sur-Seine 94200 Ivry-sur-Seine Ivry Port Val-de-Marne jeudi 16 février – 17h00 à 18h00

