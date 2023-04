Cinecheques – Ce CINÉCHÈQUES, 1 avril 2023, IVRY-SUR-SEINE.

Valable 12 mois à compter de la date d’achat Le CinéChèque est valable partout en France, dans près de 1350 cinémas et plus de 900 villes. Près de chez vous ou en vacances, il y a toujours un cinéma qui accepte le CinéChèque. Du cinéma de proximité jusqu’au plus grand multiplexe, CinéChèque est le plus grand réseau de cinémas français et offre un choix incomparable. Le CinéChèque par son réseau et sa densité peut satisfaire complètement ou compléter utilement votre billetterie cinéma. Il est accepté tous les jours à toutes les séances, sans complément de prix (sauf séances 3D). Pour consulter la liste des cinémas, rendez-vous sur: http://www.reseauxdecines.com/loc/cinecheque.html Les CinéChèques sont également échangeables contre des codes VOD jusqu’au dernier jour de validité 1( CinéChèque = 1 code = 1 film ) sur : www.cinecheque.fr/echange-vod

CINÉCHÈQUES IVRY-SUR-SEINE

