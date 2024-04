Ivresse de l’aube : Mélodies franco-japonaises Médiathèque centre-ville Issy-les-Moulineaux, vendredi 31 mai 2024.

Ivresse de l’aube : Mélodies franco-japonaises Issy en mélodies. À la découverte d’un genre musical méconnu avec des artistes reconnus. Vendredi 31 mai, 18h30 Médiathèque centre-ville Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Avec Brenda Poupard, mezzo-soprano et Jean-Michel Kim, piano

Un concert particulièrement original pour finir la saison, avec des mélodies inédites : venez découvrir tour à tour l’art feutré ou parfois violent de poèmes japonais mis en musique par des compositeurs français et Kaoli Ono.

En compagnie d’un duo ayant déjà présenté ce programme unique au musée Guimet, une chanteuse audacieuse et finaliste récente du plus grand concours international du genre en France (Concours Nadia et Lili Boulanger) et d’un pianiste à l’habitus multi-culturel (France-Corée-Japon)

Médiathèque centre-ville 33, rue du gouverneur général Eboué, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 80 69 https://mediatheques.ville-issy.fr/index.php

