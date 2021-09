Sablons sur Huisne Sablons sur Huisne Orne, Sablons sur Huisne Ivresse de l’amour… Contrôle de routine ! – Pièce de théâtre Sablons sur Huisne Sablons sur Huisne Catégories d’évènement: Orne

Sablons sur Huisne

Ivresse de l’amour… Contrôle de routine ! – Pièce de théâtre Sablons sur Huisne, 15 octobre 2021, Sablons sur Huisne. Ivresse de l’amour… Contrôle de routine ! – Pièce de théâtre 2021-10-15 20:30:00 – 2021-10-15 Condé sur Huisne 19 Rue du Marechal Leclerc

Sablons sur Huisne Orne Sablons sur Huisne Une comédie “déroutante” de Didier Baffou. Pratique : à 20h30 à la Salle des Fêtes Paul Pelleray à Condé sur Huisne. Pass sanitaire et port du masque obligatoire.

Détails Catégories d’évènement: Orne, Sablons sur Huisne Autres Lieu Sablons sur Huisne Adresse Condé sur Huisne 19 Rue du Marechal Leclerc Ville Sablons sur Huisne lieuville 48.38149#0.84833