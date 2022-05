IVRES DE LIVRES – SALON DES LIVRES ET DES VINS

2022-07-02 14:00:00 14:00:00 – 2022-07-02 22:00:00 22:00:00 Dixième Salon du Livre et de la Littérature régionale : “Ivres de Livres” Salon des livres et des vins, sous la présidence de Patrice Teisseire-Dufour. – De 14h à 22h, sous les platanes de la Promenade, devant le Foyer Municipal d’Arzens, entrée gratuite.

Restauration sur place, grillade et barbecue en soirée – 15h : Proclamation du septième prix « Feuilles de Malepère » récompensé par des créations originales de Eliette Chalet, de Nathalie Louveau et de Ginès Aznar. 60 auteurs et éditeurs avec les Vignerons de la Malepère. Pendant cette journée, aux porte-plumes des écrivains et aux marque-pages des éditeurs, les vignerons de la Malepère associeront leurs tire-bouchons pour vous faire découvrir et apprécier leurs produits.

Les titres et les volumes seront simultanément sur papier et en liquide volatil.

Ad libitum pour certains, avec modération pour les autres… Animations musicales :

Compagnie 3×2+1 Antoinette Trio et Christian Almerge, Concert Rock’citan.

Concert Occitan humoristique et festif basé sur des parodies en langue occitane de standards français et internationaux, rendues célèbres par le Groupe Test. Ateliers gratuits, tout public à partir de 8 ans (sur inscription au 06 08 90 34 44)

– Confection d’un herbier, animé par Catherine Robin

– « Balade dessinée » dans le village avec Nathalie Louveau.

