Ivre de Lire Istres, 12 juin 2021-12 juin 2021, Istres.

Ivre de Lire 2021-06-12 – 2021-06-12 Cec les Heures Claires Allées du CEC

Istres 13800

• Auteurs invités : Pascale Roux, Red, Annelore Parot, Sarah Suplisson, Theresa Bronn, Nathalie Desforges, Olivier Ponsot



• Contes à 14h15 – 15h30 – 16h45 avec Olivier Ponsot



• Ateliers tout public :

OYASUMI (à la manière de Annelore Parot) par une médiatrice du livre

D’après la collection « Kokeshi » aux éditions Milan, illustrée par Annelore Parot, les enfants aidés de leurs parents fabriqueront une petite poupée japonaise en papier, ils choisiront son visage puis ils l’habilleront pour la nuit d’un kimono aux motifs variés et ils la mettront au lit ! Oyasumi petite kokeshi !



TATOUAGES GRAPHIQUES (à la manière de Pascale Roux) par une médiatrice du livre

D’après l’album « Le Jade des Maori », réalisation de motifs en graphismes noirs et blancs sur du papier calque avec un stylo à encre gel qui deviendront des tatouages temporaires à mettre sur la peau.



HISTOIRES SUCRÉES SALÉES (à la manière de Theresa Bronn) par une médiatrice du Livre

Réalisation d’un montage rigolo avec des personnages en papier découpé et des photos de décor salé ou sucré au choix. Comme dans l’album « Vivre Chocolat » de Thérésa Bronn chaque page réalisée représentera une nouvelle scène, comme un univers fantastique, paysage de sucre ou de sel, une histoire sans texte



CARTES MANDALAS (à la manière de Pascale Roux) par le Centre social la Farandole

D’après l’album « Vivant Pas Vivant », à la manière de l’illustratrice Pascale Roux, réalisation de cartes mandalas



Tampon Ville (à la manière d’Aurélien Débat) par le service des assistantes scolaires d’Istres

Atelier de sérigraphies autour de l’univers d’Aurélien Débat



Porte-Photo Rigolo par les Ambassadeurs du tri

À partir de matériaux de récupération, il sera créé un porte-photo rigolo, que les enfants garderont.



Écritures voyageurs par les médiateurs de la direction du Patrimoine Culturel

À partir de découvertes archéologiques, les enfants réaliseront une enquête sur les inscriptions méconnues de L’antiquité.



