IVO POGORELICH . PIANO ON Le Mans, 28 janvier 2022, Le Mans.

IVO POGORELICH . PIANO ON Rue d’Arcole Palais des Congrès et de la Culture Le Mans

2022-01-28 20:30:00 – 2022-01-28 Rue d’Arcole Palais des Congrès et de la Culture

Le Mans Sarthe

20 25 EUR Dans le cadre de Le Mans Sonore et de la convention Piano On.

Révélé par le scandale de son élimination au Grand Concours Chopin de Varsovie en 1980, Ivo Pogorelich fut alors qualifié par Martha Argerich de pianiste de génie.

Longtemps retiré des scènes, cet artiste visionnaire, de la trempe des figures légendaires, comme jadis Horowitz ou Sofronitzky, continue de diviser et de fasciner le public par sa virtuosité -l’une des plus extraordinaires qui soit- et par sa conception singulière et transcendante de l’acte musical.

Début 2022, son prochain disque chez Sony Classical Music sera entièrement consacré à Chopin.

Billetterie : https://www.lemans-congres.com/

