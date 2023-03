Entre deux, tout est possible IVECONU.E Noisy-le-Sec Catégories d’Évènement: Noisy-le-Sec

Seine-Saint-Denis

Entre deux, tout est possible IVECONU.E, 1 avril 2023, Noisy-le-Sec. Entre deux, tout est possible 1 et 2 avril IVECONU.E Entre deux, tout est possible !

Invitée : Exposition du travail de Louise Kress dans l’atelier collectif IVECONU.E par Fanny Richard.

Les deux artistes engagent un récit sur les identités en faisant dialoguer leurs œuvres d’argile entre souplesse, équilibre et ancrage, l’atelier devient le sanctuaire de leurs identités rencontrées.

Le public est invité à venir contempler et déambuler dans l’espace puis à prendre part à leur tour par des ateliers autour de l’argile et du bois à exprimer leurs identités.

Tous publics ! IVECONU.E 49 avenue de strasbourg 93130 Noisy le sec Noisy-le-Sec 93130 Quartier de Noisy-le-Sec II Seine-Saint-Denis Île-de-France

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 céramique exposition Louise Kress

