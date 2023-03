Ivanov SALLE GUY OBINO, 12 avril 2023, VITROLLES.

Ivanov SALLE GUY OBINO. Un spectacle à la date du 2023-04-12 à 20:30 (2023-04-12 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros.

LA MAIRIE DE VITROLLES (1-1058104) PRESENTE CE SPECTACLE Après le succès des Fourberies de Scapin, la compagnie s’approprie un des chefs-d’oeuvre de Tchekhov dans une nouvelle traduction révélant l’esprit de troupe qui l’anime depuis 10 ans. Ivanov est confronté au poids d’un héritage trop lourd à gérer, d’une passion amoureuse qui s’éteint, et d’une perte de sens du monde qui l’entoure. « J’ai trente ans et je suis couvert de rouille. » Ivanov devient la figure d’une jeunesse qui veut s’engager dans un monde en transition. Un Tchekhov affuté, radical, débarrassé des samovars et de sa vodka. L’action se déroule au coeur des vignes, au milieu une longue table en bois dans une maison trop grande, ancestrale. On fait du vin, du rouge, qui rougit le visage quand le sang bout déjà. Les caves sont pleines, les coeurs débordent, alors on chante !PMR : 04 42 02 46 50 Ivanov

Votre billet est ici

SALLE GUY OBINO VITROLLES Rue Roumanille Bouches-du-Rhône

LA MAIRIE DE VITROLLES (1-1058104) PRESENTE CE SPECTACLE

Après le succès des Fourberies de Scapin, la compagnie s’approprie un des chefs-d’oeuvre de Tchekhov dans une nouvelle traduction révélant l’esprit de troupe qui l’anime depuis 10 ans. Ivanov est confronté au poids d’un héritage trop lourd à gérer, d’une passion amoureuse qui s’éteint, et d’une perte de sens du monde qui l’entoure. « J’ai trente ans et je suis couvert de rouille. »

Ivanov devient la figure d’une jeunesse qui veut s’engager dans un monde en transition. Un Tchekhov affuté, radical, débarrassé des samovars et de sa vodka. L’action se déroule au coeur des vignes, au milieu une longue table en bois dans une maison trop grande, ancestrale. On fait du vin, du rouge, qui rougit le visage quand le sang bout déjà. Les caves sont pleines, les coeurs débordent, alors on chante !

PMR : 04 42 02 46 50

.17.0 EUR17.0.

Votre billet est ici