IVANOFF (SAISON THEATRE DE LA CITE) Toulouse, 9 novembre 2021

THEATRE DE LA CITÉ 1 rue Pierre Baudis Toulouse

2021-11-09 – 2021-11-10

Toulouse Haute-Garonne

12 EUR 12 20 Avec la trame de la pièce de Tchekhov et l’écriture de Fredrik Brattberg, célèbre auteur norvégien, Galin Stoev plonge Ivanov, le « Hamlet russe », dans un futur où l’on pourrait vite basculer.

Dans Ivanov, qui est l’une de ses premières pièces, il nous raconte l’histoire d’un propriétaire terrien qui rêve de changer le monde et qui partage des idées progressistes. Mais, envahi par la mélancolie et la dépression, il inquiète son entourage qui essaie par tous les moyens de le ramener vers la vie. Est-il possible de revenir à un mode de vie qui n’existe plus ? Est-il possible de revenir à un moment de notre passé où l’on était heureux ?

IvanOff raconte presque la même histoire, mais avec de nouveaux éléments. Un virus circule dans le monde entier. Les gens cherchent à s’en protéger, sauf Ivanov, non pas par courage ou par désintérêt, mais parce qu’il est désespéré.

De Fredrik Brattberg d’après Ivanov d’Anton Tchekhov

Un mélange improbable entre Tchekhov, David Lynch et Lewis Caroll. Un OVNI de demain qui nous parle de notre passé, de Tchekhov et de ses personnages, parfois tragiques, parfois absurdes, mais toujours touchants et proches de nous.

Lieu : La Salle

Durée : 1h45

Réécriture – Vidéo -Drame contemporain

accueil@theatre-cite.com +33 5 34 45 05 05 http://theatre-cite.com/

