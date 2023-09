Cet évènement est passé Ivana Zivic peintures sur le thème de l’eau Galerie Boris Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Ivana Zivic peintures sur le thème de l’eau Galerie Boris Paris, 11 septembre 2023, Paris. Du lundi 11 septembre 2023 au samedi 28 octobre 2023 :

samedi

de 14h00 à 19h00

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 11h00 à 19h00

.Tout public. gratuit Le public parisien a eu l’occasion de

découvrir les œuvres de l’auteure Ivana Živić, mais cette fois-ci, l’artiste

habille ses œuvres de nouveaux vêtements. Son symbole reconnaissable de la

femme prend une nouvelle dimension alors que l’artiste explore la nature

subtile et le symbolisme de la proximité et de l’amour. Galerie Boris 3 rue Saint-Philippe du Roule 75008 Paris Contact : https://www.galerie-boris.com +33145623316 http://www.galerie-boris.com

©Ivana Zivic / Galerie Boris Ivana Zivic »Clair-de-Lune » 2022 huile sur-toile 70x70cm Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Galerie Boris Adresse 3 rue Saint-Philippe du Roule Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Galerie Boris Paris latitude longitude 48.873174003732,2.30883495989667

