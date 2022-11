Ivana Müller – Slowly Slowly … Until the sun comes up Atelier de Paris – Carolyn Carlson Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Ivana Müller – Slowly Slowly … Until the sun comes up Atelier de Paris – Carolyn Carlson, 30 novembre 2022, Paris. Du mercredi 30 novembre 2022 au vendredi 02 décembre 2022 :

mercredi, jeudi, vendredi

de 20h30 à 22h00

. payant Tarifs de 10 à 20€. → Une Navette Cartoucherie démarre une heure avant le spectacle et passe environ toutes les 15 minutes au métro Château de Vincennes 1 heure avant et après le spectacle. → Métro 1 (direction Château de Vincennes) puis bus 112 (Cartoucherie) ou bus 201 (Plaine de la Faluère) → Station Vélib Champs de manœuvre. Tout le monde rêve et ce spectacle sensible offre à nos imaginaires un horizon à partager grâce à une expérience de synesthésie individuelle et collective. Avec le festival d’Automne à Paris. Dans slowly slowly… until the sun comes up, Ivana Müller explore les espaces des rêves comme des environnements habités, partagés, communs et étonnamment physiques, loin de nos territoires de plus en plus surveillés et contrôlés. Pour point de départ l’artiste s’intéresse particulièrement à l’aspect collectif des rêves : tout le monde rêve, il n’y a pas de privilégiés dans ce domaine. Tout le monde se couche chaque soir pour, en rêvant, se réparer soi-même ou pour réparer le monde. slowly slowly… until the sun comes up est ainsi une expérience individuelle autant que collective, où l’être ensemble n’empêche jamais chacun de fabriquer sa version intime de la pièce. Comme dans les rêves, les événements ne se passent pas dans une logique linéaire ou dans un seul endroit, créant une expérience de synesthésie. Atelier de Paris – Carolyn Carlson 2 route du Champ de Manœuvre 75012 Paris Contact : https://www.atelierdeparis.org/a-l-affiche/slowly-slowly-until-the-sun-comes-up/ https://www.facebook.com/atelierdeparisCDCN/ https://www.facebook.com/atelierdeparisCDCN/ https://billetterie-atelierdeparis.mapado.com/event/114953-slowly-slowly-until-the-sun-comes-up-de-ivana-muller?eventDate=512364

Patrick Berger

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Atelier de Paris - Carolyn Carlson Adresse 2 route du Champ de Manœuvre Ville Paris lieuville Atelier de Paris - Carolyn Carlson Paris Departement Paris

Atelier de Paris - Carolyn Carlson Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Ivana Müller – Slowly Slowly … Until the sun comes up Atelier de Paris – Carolyn Carlson 2022-11-30 was last modified: by Ivana Müller – Slowly Slowly … Until the sun comes up Atelier de Paris – Carolyn Carlson Atelier de Paris - Carolyn Carlson 30 novembre 2022 Atelier de Paris - Carolyn Carlson Paris Paris

Paris Paris