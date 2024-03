Ivana LCX Les Disquaires Paris, vendredi 29 mars 2024.

Le vendredi 29 mars 2024

de 20h00 à 22h00

.Tout public. payant PAF : 5 EUR

Entre jazz, soul et chanson, Ivana LCX nous offrira en formation full band un concert haut en couleurs à ne pas manquer.

Après un an sans sorties, Ivana LCX est de retour depuis janvier avec une série de morceaux intimistes acoustiques. Elle revient aux Disquaires accompagnée de son band, Eva à la basse et André à la batterie, pour nous proposer un concert haut en couleurs entre jazz, chanson et soul. A la croisée du flow rnb de Lauryn Hill et de la nostalgie amer de Barbara, les morceaux d’Ivana LCX surprennent autant qu’ils bouleversent. Frissons garantis !

Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers 75011

Métro -> 8 : Ledru-Rollin (Paris) (279m)

Bus -> 6176 : Charonne – Keller (Paris) (136m)

Vélib -> Ledru-Rollin – Charonne (131.90m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact :

Ivana LCX