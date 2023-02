Iván Vargas La Mesón, 4 mars 2023, Marseille 1er Arrondissement .

Iván Vargas

52 rue Consolat La Mesón Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhone La Mesón 52 rue Consolat

2023-03-04 20:00:00 20:00:00 – 2023-03-01

La Mesón 52 rue Consolat

Marseille 1er Arrondissement

Bouches-du-Rhone

EUR 17 17 Le retour d’une légende.



Iván Vargas est né à Grenade, dans le mythique quartier du Sacromonte. Il se fait connaître à l’âge de 4 ans seulement, et appartient à cette dynastie de grands danseurs tels que Juan Andrés Maya, Mario Maya, Manolete… Plus tard, il danse dans des tablaos à Madrid tels que Casa Patas, Corral de la Pacheca et Café de Chinitas, et participe aux spectaclex El Nacimiento, La Pasion, mais aussi Muerte en Granada avec Javier Latorre et Eva la yerbabuena, à la Bienal de Sevilla (1992), ou au Festival de Música y Danza de Granada. De 2012 à 2014, il commence une tournée internationale (Japon, Brésil, Costa Rica, République tchèque, France,…).



En 2017, il participe à la Bienal de Málaga et au Festival Ibérica contemporánea (Mexique), continuant également les tablaos en Espagne. En 2018, il part en tournée aux États-Unis, puis en France l’année suivante. En 2020, il présente son projet Yo Mismo en en Europe. Il est actuellement professeur et continue les spectacles dans d’importants événements partout dans le monde.



Bonus : Iván Vargas donnera un stage les vendredi 3 et samedi 4 mars.



Artistes : Iván Vargas, Manuel Gomez, Emilio Cortes, Jesus De La Manuela

Retrouvez Iván Vargas à La Mesón samedi 4 mars, début du tablao à 20h !

http://www.lameson.com/

La Mesón 52 rue Consolat Marseille 1er Arrondissement

dernière mise à jour : 2023-02-13 par