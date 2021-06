Ivan Jablonka Médiathèque José Cabanis, 24 juin 2021-24 juin 2021, Toulouse.

Ivan Jablonka

Médiathèque José Cabanis, le jeudi 24 juin à 18:00

Ivan Jablonka (Un garçon comme vous et moi, Le Seuil) Chacun des livres d’Ivan Jablonka ouvre des voies nouvelles. Avec audace et créativité, il invente ses sujets de réflexion, entre histoire et littérature. Après Laëtitia et Des hommes justes, il explore sa « garçonnité » dans les années 1970-80 et s’interroge sur les frontières incertaines entre masculin et féminin. Durée : 1h Sur inscription sur le site du Marathon des mots . Ouverture de la billetterie et des réservations en ligne le 7 juin.

Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-24T18:00:00 2021-06-24T20:00:00